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Эзотерика

Жительница Экибастуза обвинила врачей в смерти 2-летнего сына

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Ребенок на кровати в больничной палате
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

В Экибастузе почти двухгодовалый мальчик скончался от пневмонии. По словам мамы ребенка, она неоднократно обращалась за помощью к врачам, но якобы медики мер не предприняли, передает "Ирбис TV".

Свою историю мама мальчика рассказала через Instagram. Обращение опубликовали на нескольких пабликах Экибастуза. По словам женщины, в середине ноября у сына поднялась температура, и она вызвала врача на дом. Медик не пришла, а лишь по телефону сделала назначение.

"Я задала вопрос врачу, придет ли она к нам. Она сказала "нет", потому что у нее заявок много. Я его сама вылечила, подняла на ноги. Проходит неделя, 19 ноября у него опять поднимается температура, я звоню этому же врачу с первой поликлиники, она трубку не берет", - рассказала женщина.

После она обратилась к медсестре, которая посоветовала прийти на прием к другому врачу. Мама привела сына в поликлинику, где ему поставили диагноз "ангина" и назначили антибиотик. Применение препарата дало результат, но появилась одышка.

1 декабря мама малыша решила обратиться в городскую больницу, где врач осмотрел мальчика и поставил диагноз "стоматит". Женщина указывает, что анализы не брали и отправили на амбулаторное лечение.

2 декабря вечером состояние мальчика ухудшилось, женщина вызвала медиков скорой помощи, которые поставили диагноз "пневмония". Ребенка госпитализировали в реанимацию, а через три часа он скончался.

"По данному случаю проведена проверка Экибастузской городской больницы Комитетом контроля качества медицинской помощи и Павлодарской области. Результаты проверки переданы в управление полиции", - пояснили в первой городской больнице Экибастуза.

По словам мамы ребенка, после вскрытия определили окончательный диагноз "левосторонняя пневмония", "гнойный бронхит", "панбронхит". Женщина требует наказать медиков.

В ДП Павлодарской области ответили, что к ним пока материалы не поступали.

Ранее жительница Караганды обвинила медиков в смерти 13-летнего сына. В управлении здравоохранения региона сообщили, что по данному инциденту проводится расследование с привлечением независимой группы экспертов.

В конце прошлого года жительница Атырауской области обвинила врачей в гибели своего 10-месячного ребенка. При обращении в больницу №2 состояние ребенка было уже тяжелым. Его сразу поместили в реанимацию, а в больнице собрали консилиум. В управлении здравоохранения прокомментировали ситуацию.

В Костанайской областной детской больнице также умер 10-месячный ребенок. Родители винят в произошедшем врачей. В связи с данным случаем провели внутреннюю проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2218157-zhitelnica-ekibastuza-obvinila-vrachey-v-smerti-2-letnego-syna/