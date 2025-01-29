Жительница Караганды обвинила медиков в смерти 13-летнего сына

В Караганде после смерти 13-летнего мальчика выявлены факты нарушений со стороны медицинских работников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

В Instagram-аккаунте карагандинского блогера Дениса Денски опубликована информация о смерти 13-летнего жителя города. Сообщается, что к нему обратилась местная жительница, которая обвиняет медиков в смерти своего сына.

Женщина рассказала, что у ее сына повысилась температура. После этого она пригласила на дом врача, который назначил лечение, включая рекомендации по полосканию горла и препараты от простуды. Со слов женщины, она несколько дней после этого пробовала сбить сыну жар, но после решила отвезти ребенка в больницу для более детального обследования.

По ее словам, в больнице ей рекомендовали продолжать лечение в соответствии с назначениями врача, которая изначально приходила на дом, но дома состояние ребенка ухудшилось.

"Позже вечером она заметила припухлость на руке сына, а кончики пальцев стали холодными. Ближе к ночи сын почувствовал сильное недомогание и резкое ухудшение самочувствия. Маме пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшая фельдшер, как отметила Елена, имела значительный опыт работы, что внушало доверие.

Во время осмотра она рассказала о состоянии ребенка, уделив внимание опухшей руке, но врач не придала этому особого значения. Осмотрев горло, фельдшер сообщила, что оно красное и, вероятно, причина недомогания - простуда. Жалобы на боли в икрах и припухлость руки она связывала со спазмами, поэтому предложила сделать спазмолитический укол, чтобы их снять", - сказано в публикации.

По данным мамы ребенка, спустя некоторое время у ее сына неожиданно участилось дыхание, а фельдшер якобы продолжала успокаивать семью и рекомендовала продолжать лечение.

"Всю ночь мальчик страдал от болей в ногах, а затем у него появились сильные боли в паховой области. Позже ребенку стало жарко, он пожаловался на нехватку воздуха, а затем началось онемение рук и ног. Мама снова позвонила в скорую помощь, но медицинская бригада приехала лишь через 27 минут.

К этому моменту у мальчика уже было пониженное давление. Его экстренно доставили в реанимацию, но спасти мальчика не удалось. По словам матери, сердце ее сына перестало биться еще в машине скорой помощи", - пишет автор публикации.

В управлении здравоохранения Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному инциденту проводится всестороннее расследование с привлечением независимой группы экспертов.

"По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников.

Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим слова соболезнования родственникам умершего пациента", - сказано в комментарии.

В ноябре 2024 года мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

В том же месяце в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

В октябре того же года мы писали, что мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка.

Похожая история произошла в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.