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Иностранцев эвакуировали из автобуса в Актюбинской области (видео)

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Спасатели
Спасатели. Фото: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области сотрудники МЧС эвакуировали 61 пассажира, включая двух детей, из неисправного автобуса, следовавшего из Таджикистана в Челябинск, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня утром в Айтекебийском районе Актюбинской области на 114 км автодороги республиканского значения Карабутак-Комсомол-Костанай произошла поломка пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Республика Таджикистан - Челябинск (РФ).

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева в селе Жургенова был эвакуирован 61 пассажир, включая двух детей.

В ведомстве сообщили, что большинство эвакуированных являются гражданами Республики Таджикистан, а также один гражданин Российской Федерации.

В медицинской помощи никто из пассажиров не нуждался.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области оказали помощь 58 гражданам Узбекистана. Они несколько часов провели на трассе в автобусе, у которого закончилось топливо.

А сотрудники полиции в Атырауской области помогли потерявшимся туристам из Китая, а также паломнику из Узбекистана, направлявшемуся в Мекку.

Также полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2214443-inostrancev-evakuirovali-iz-avtobusa-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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