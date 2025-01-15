Спасательную операцию провели в Актобе (видео)

В Актобе сотрудники МЧС спасли двух щенков, которые провалились в яму на территории частного дома. Животные вернулись к своей семье, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Актобе двое щенят провалились в яму на территории частного жилого дома. Жалобный писк услышали хозяева. Они попытались вытащить животных самостоятельно, но безуспешно.

На помощь пришли сотрудники Республиканского спасательного отряда МЧС. Спасатели вызволили щенков, а уже через минуту четвероногие присоединились к своей семье.

"Для нас важна каждая жизнь", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.

Помимо этого, оперативная помощь спасателей потребовалась в Павлодарской области. Там за запертой дверью в квартире одни остались малолетние дети.

А в Шымкенте в Абайском районе спасателям пришлось вытаскивать из ямы корову. Животное обвязали веревками и вытянули.