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В Актобе спасатели МЧС помогли попавшему в беду домашнему питомцу

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Кошка лежит на руках у хозяина
Кошка лежит у ног хозяина. Иллюстративное фото: Freepik

В Актобе кошка упала в подвал глубиной три метра, и не могла выбраться самостоятельно. Спасатели достали кошку и передали хозяйке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в службу "112" поступило сообщение о том, что кошка упала в подвал дома глубиной три метра и не может самостоятельно выбраться. 

Спасатели оперативно-спасательного отряда успешно провели операцию по спасению кошки британской породы по кличке Мурка. Серую любимицу вытащили из заточения и благополучно передали благодарной хозяйке.

"Нам важна каждая жизнь!" - отмечают спасатели и напоминают, что при чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Напомним, ранее в декабре прошлого года в Актюбинской области спасатели помогли спустить кошку, которая застряла на дереве и оказалась на крыше. Животное было возвращено хозяйке.

До этого в Темиртау спасатели успешно вытащили собаку, упавшую в колодец. Благодаря их оперативным действиям животное было спасено.

Ранее в Усть-Каменогорске в беду попал четвероногий друг одной из местных жительниц. Во время прогулки по набережной кот убежал от хозяйки и упал в воду. Вытащить животное помогли полицейские.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2210792-v-aktobe-spasateli-mchs-pomogli-popavshemu-v-bedu-domashnemu-pitomcu/

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