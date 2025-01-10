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Эзотерика

Льдина с 25 рыбаками откололась на Алаколе (видео)

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Рыбаки на льдине на Алаколе
Спасение рыбаков. Фото: t.me/qr_tjm

В области Жетісу сотрудники МЧС спасли 25 рыбаков на озере Алаколь. Они оказались на отколовшейся льдине. Людей доставили на берег, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, на озере Алаколь между селами Акши и Коктума откололась льдина с 25 рыбаками.

На помощь пришли спасатели на лодках и доставили людей на берег. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

"МЧС рекомендует воздержаться от выхода на неокрепший лед, предостерегает от рискованных поступков. Улов не стоит жизни", - подчеркнули в ведомстве.

В Актюбинской области организовали 24 рейда, провели 130 инструктажей для рыбаков о правилах безопасного нахождения на льду и установили предупреждающие таблички на опасных участках водоемов. Таким образом МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности.

А в Павлодарской области рыбак смог доказать в суде, что зима не наступает по календарю в регионе. Он получил штраф в 25 тыс. тенге за то, что оказался с удочкой на льду в ноябре, хоть и имел все средства защиты. Суд пришел к выводу, что протокол рыбаку выписали незаконно и отменил его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2210330-ldina-s-25-rybakami-otkololas-na-alakole-video/

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