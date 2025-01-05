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Женщина выпала из окна 5 этажа в Павлодаре

Опубликовано:

Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре женщина выпала из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает "Ирбис TV".

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что сообщение об инциденте поступило 2 января в 14.10.

По информации спасателей, выпав из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, женщина приземлилась на крышу пристроенного к дому здания.

"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили женщину и передали бригаде скорой помощи. Состояние тяжелое. На месте работали четыре спасателя", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области заснул в автомобиле и мог больше не проснуться. Полицейские заметили, что в салоне стоит сильный запах угарного газа и вызвали бригаду скорой помощи, а до ее приезда оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

А в Актюбинской области в преддверии нового года мужчина погиб на электроподстанции - его ударило током, когда он хотел выявить причину отсутствия света. После замыкания подстанция загорелась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208318-zhenshchina-vypala-iz-okna-5-etazha-v-pavlodare/

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