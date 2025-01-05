Женщина выпала из окна 5 этажа в Павлодаре

В Павлодаре женщина выпала из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает "Ирбис TV".

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что сообщение об инциденте поступило 2 января в 14.10.

По информации спасателей, выпав из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, женщина приземлилась на крышу пристроенного к дому здания.

"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили женщину и передали бригаде скорой помощи. Состояние тяжелое. На месте работали четыре спасателя", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

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