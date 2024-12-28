Житель Актау обнаружил тело мужчины во время пробежки по Скальной тропе

В Мангистауской области возбудили уголовное дело после того, как житель Актау во время пробежки обнаружил тело мужчины под камнем, сообщает Lada.kz.

В редакцию поступила информация от читательницы о том, что ее муж во время пробежки в районе Скальной тропы обнаружил тело мужчины.

"Это было в начале Скальной тропы в 4А микрорайоне. Он был в воде, под камнем, в одной куртке, без нижнего белья. Супруг вызвал полицию, и они (правоохранители - прим. ред.) там разбираются", - рассказала жительница Актау.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили данный факт.

"Найдено тело мужчины 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело", - прокомментировали в ДП.

Напомним, в октябре этого года мужчина на Скальной тропе по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на камни.

В сентябре текущего года в Актау в зарослях деревьев обнаружили тело бывшего бойца ММА, рядом с которым нашелся шприц, а в носке покойного - порошкообразное вещество.

В августе в Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана. Его тело искали сутки.