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Житель Актау обнаружил тело мужчины во время пробежки по Скальной тропе

Опубликовано:

Скальная тропа в Актау
Скальная тропа в Актау. Фото: пресс-служба акимата Актау

В Мангистауской области возбудили уголовное дело после того, как житель Актау во время пробежки обнаружил тело мужчины под камнем, сообщает Lada.kz.

В редакцию поступила информация от читательницы о том, что ее муж во время пробежки в районе Скальной тропы обнаружил тело мужчины.

"Это было в начале Скальной тропы в 4А микрорайоне. Он был в воде, под камнем, в одной куртке, без нижнего белья. Супруг вызвал полицию, и они (правоохранители - прим. ред.) там разбираются", - рассказала жительница Актау.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили данный факт.

"Найдено тело мужчины 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело", - прокомментировали в ДП.

Напомним, в октябре этого года мужчина на Скальной тропе по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на камни.

В сентябре текущего года в Актау в зарослях деревьев обнаружили тело бывшего бойца ММА, рядом с которым нашелся шприц, а в носке покойного - порошкообразное вещество.

В августе в Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана. Его тело искали сутки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2206344-zhitel-aktau-obnaruzhil-telo-muzhchiny-vo-vremya-probezhki-po-skalnoy-trope/

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