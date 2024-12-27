Нефтяник погиб на месторождении в Мангистау

В Мангистауской области в начале недели погиб нефтяник. В областной инспекции труда начали расследование, а полиция возбудила уголовное дело, передает Lada.kz.

Как сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев, трагический инцидент произошел 24 декабря на месторождении Северные Бузачи.

"Произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда Ахметовым Досаном 1988 года рождения. На основании данных GPS, в 09:53 он прибыл на объект для выполнения обхода, в 11:15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря 2024 года утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия", – рассказал Баулыбаев.

Он отметил, что на месторождении члены комиссии осмотрели место происшествия и оборудование на объекте, произвели тестовый запуск нефтяной качалки, а также осмотрели прилегающую территорию для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию.

"Проведен опрос четырех очевидцев, находившихся поблизости на момент происшествия. Их показания зафиксированы в протоколе расследования. Изучена техническая документация на нефтяную качалку. Причины происшествия уточняются", – заключил Баулыбаев.

После трагического происшествия коллеги погибшего записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность и подчеркнули, что вопросы безопасности на рабочих местах вызывают серьезные сомнения.

"Он был отцом троих детей, старший болен, а младшему всего год. Эта потеря глубоко шокировала и потрясла нас всех, ведь каждый из нас ежедневно работает на опасных объектах, подвергая себя риску ради выполнения своих трудовых обязанностей, ради выполнения целей, поставленных работодателем.

Мы не только работники, но и главы семей, кормильцы, на которых держится благополучие наших близких и семей. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению.

Мы требуем встречи с генеральным директором компании "Бузачи оперейтинг" для обсуждения причин происшествия и разработки необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда", - говорится в видео.

Издание сообщает, что руководство компании пообещало провести встречу с работниками предприятия.

Между тем в полиции сообщили, что по факту гибели нефтяника на месторождении Северные Бузачи возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", – заявили в областном ДП.

Напомним, в начале года несчастный случай произошел на месторождении Узень – погиб работник подрядной компании. Причины трагедии должна была установить спецкомиссия.

До этого сообщалось, что полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении "Акшабулак" в Кызылординской области, в результате которого погиб человек.

А летом мы рассказывали, что на угольном разрезе в Экибастузе погиб водитель самосвала. Для выяснения обстоятельств и причин трагедии проводится расследование.