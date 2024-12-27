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Эзотерика

"Спокойно живут дальше": мать погибших в СКО детей потребовала возобновить расследование (видео)

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Дети с санками идут по дороге
Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница села в СКО требует возобновить расследование и наказать виновных в гибели ее сына и дочери от отравления нитритами, передает телеканал "Астана".

Трагедия случилась в июне этого года. После обычного ужина члены семьи оказались на больничной койке. Младший из детей скончался до приезда скорой. Девочка умерла уже в больнице.

Тот роковой вечер 12 июня Галина Коваленко вспоминает, как страшный сон. Обычный семейный ужин обернулся настоящей трагедией. Вернувшаяся с работы мать приготовила купленные в сельском магазине пельмени и бекон, а спустя некоторое время домочадцы почувствовали недомогание. Пришедшая на вызов медсестра решила, что поможет активированный уголь. Но скорую при этом вызывать не стала.

Трехлетний сын Галины Вася умер под утро и лишь после этого семью доставили в больницу. Спустя некоторое время скончалась и шестилетняя Алиса.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц", назначили экспертизу.

"Пищевое отравление нитритами, т.е, нитриты, которые содержались в пище. Эти нитриты содержатся в колбасных изделиях, они могли быть в этом беконе. Поэтому у меня нет сомнений.

Версий было очень много. Начиналось все с пельменей, что это пельмени, что это газировка – все такое. Ну затем уже, когда начали разбираться, все-таки были найдены нитриты, были найдены они в этом беконе, но как бы в количестве, в котором положено. У моих детей было превышено в четыре раза для летального исхода. Откуда они могли взяться?" - вопрошает женщина.

Уже в октябре дело закрыли. При этом начали досудебное расследование в отношении той самой сельской медсестры. Якобы последняя ненадлежащим образом выполнила свои профессиональные обязанности, что и привело к смерти детей. С таким поворотом в этой трагической истории мать не согласилась. Женщина уверена: они отравились просроченными продуктами.

"Абсолютно никого не привлекли к этому. Одно уголовное дело закрыли за тем, что нет состава преступления, нет доказательств. Открыли на медсестру. Это дело сейчас продолжается. Но меня это мало устраивает.

Обратились мы к генеральному прокурору за помощью с просьбой возбудить уголовное дело снова. И возбудить уголовное дело, в первую очередь, на хозяина сельского магазина, где это было все куплено.

Вопрос такой: почему не были допрошены хозяева магазина, почему они не понесли никакой ответственности, их не привлекли абсолютно ни к чему. Они спокойно работают, они спокойно живут. Детей мне никто не вернет", - возмущена казахстанка.

После обращения к генеральному прокурору женщину пригласили на беседу в областной надзорный орган, где пообещали еще раз изучить материалы дела.

"Департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 УК РК по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий", - сообщили в прокуратуре Петропавловска.

Галина Коваленко все же надеется, что смерть ее детей не останется безнаказанной, а виновные понесут заслуженное наказание.

Напомним, в июне мы писали, что в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц".

Позже соседи пострадавшей семьи рассказали подробности. Отмечалось, что за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина.

Позже подробности гибели от отравления двоих детей и о проводимом расследовании рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В начале июля в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами.

В конце октября стало известно, что на медсестру завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2205750-spokoyno-zhivut-dalshe-mat-pogibshih-v-sko-detey-potrebovala-vozobnovit-rassledovanie-video/

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