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Ребенок упал на нож в СКО: озвучены новые подробности дела

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Мягкая игрушка
Игрушка на стуле. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Петропавловске трехлетний мальчик получил тяжелое ранение глаза и повредил головной мозг. В полиции возбудили уголовное дело в отношении родителей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ЧП произошло пять дней назад. По словам матери, все случилось дома, на семейной кухне. Сын, которому всего 3 года и 2 месяца, упал со стула прямо на нож. Малыша доставили в детскую областную больницу без сознания, в крайне тяжелом состоянии.

Проведенные врачами исследования показали, что лезвие через левое веко вошло в мозг. Медицинский консилиум констатировал сразу несколько страшных диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение левой глазницы, кровоизлияние в мозг.

Сейчас, по данным врачей, ребенок получает все необходимое лечение, однако его состояние остается без изменений - пациент стабильно крайне тяжелый.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, пишет сайт телеканала. Если вина родителей будет доказана судом, им грозит наказание - от штрафа в полмиллиона тенге до ареста на 40 суток.

"По данному факту начато досудебное расследование по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции СКО Адемау Мендыбаева.

Источник: КТК

Напомним, несчастный случай произошел в Петропавловске - трехлетний мальчик упал на нож и получил тяжелейшую травму. Сейчас малыш в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2204418-rebenok-upal-na-nozh-v-sko-ozvucheny-novye-podrobnosti-dela/

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