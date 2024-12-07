Сильное кровотечение: ребенок пострадал во время катания на надувных санках в ВКО

Мальчик получил серьезную травму во время катания на надувных санках в ВКО - в больницу его пришлось сопровождать полиции, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что ребенок катался на стюбе и получил травму ноги. У мальчика открылось сильное кровотечение.

Патрульные полицейские Архат Касымханов и Алмас Егимбаев экстренно сопроводили его в больницу, обеспечив "зеленый коридор".

"Спасибо, что не оставили нас в тревожную минуту", - поблагодарили родители ребенка стражей порядка.

В полиции напомнили о соблюдении правил техники безопасности во время зимнего отдыха.

Ранее в МЧС озвучили меры безопасности при катании на стюбе:

Выбирать для катания только оборудованные и не лавиноопасные места;

Не кататься лежа, стоя на ногах или коленях;

Нельзя перегружать стюб;

При покупке или аренде «ватрушки» необходимо учитывать рост;

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.