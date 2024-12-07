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Эзотерика

Сильное кровотечение: ребенок пострадал во время катания на надувных санках в ВКО

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мальчик получил серьезную травму во время катания на надувных санках в ВКО - в больницу его пришлось сопровождать полиции, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что ребенок катался на стюбе и получил травму ноги. У мальчика открылось сильное кровотечение.

Патрульные полицейские Архат Касымханов и Алмас Егимбаев экстренно сопроводили его в больницу, обеспечив "зеленый коридор".

"Спасибо, что не оставили нас в тревожную минуту", - поблагодарили родители ребенка стражей порядка.

В полиции напомнили о соблюдении правил техники безопасности во время зимнего отдыха.

Ранее в МЧС озвучили меры безопасности при катании на стюбе:

  • Выбирать для катания только оборудованные и не лавиноопасные места;
  • Не кататься лежа, стоя на ногах или коленях;
  • Нельзя перегружать стюб;
  • При покупке или аренде «ватрушки» необходимо учитывать рост;
  • При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2197406-silnoe-krovotechenie-rebenok-postradal-vo-vremya-kataniya-na-naduvnyh-sankah-v-vko/

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