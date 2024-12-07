Сильное кровотечение: ребенок пострадал во время катания на надувных санках в ВКО
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Мальчик получил серьезную травму во время катания на надувных санках в ВКО - в больницу его пришлось сопровождать полиции, передает телеканал "Астана".
Сообщается, что ребенок катался на стюбе и получил травму ноги. У мальчика открылось сильное кровотечение.
Патрульные полицейские Архат Касымханов и Алмас Егимбаев экстренно сопроводили его в больницу, обеспечив "зеленый коридор".
"Спасибо, что не оставили нас в тревожную минуту", - поблагодарили родители ребенка стражей порядка.
В полиции напомнили о соблюдении правил техники безопасности во время зимнего отдыха.
Ранее в МЧС озвучили меры безопасности при катании на стюбе:
- Выбирать для катания только оборудованные и не лавиноопасные места;
- Не кататься лежа, стоя на ногах или коленях;
- Нельзя перегружать стюб;
- При покупке или аренде «ватрушки» необходимо учитывать рост;
- При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2197406-silnoe-krovotechenie-rebenok-postradal-vo-vremya-kataniya-na-naduvnyh-sankah-v-vko/