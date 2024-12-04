Женщина застряла в конвейере и погибла в Алматинской области

Одна из сотрудниц крупного агрохолдинга скончалась на рабочем месте, после того как, по предварительным данным, ее затянуло в воронку конвейера, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия произошла 3 декабря в цеху для хранения кукурузы. По предварительной информации, 42-летнюю работницу затянуло в конвейер, в результате чего она скончалась на месте.

По факту нарушения правил охраны труда полицейские возбудили уголовное дело.

"В настоящее время собранный материал направлен в инспекцию труда для организации соответствующей проверки, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в ДП Алматинской области.

Ранее стало известно, что рабочий погиб на складе в Алматы. По имеющейся информации, мужчину зажало лифтом. По факту нарушения правил охраны труда управление полиции Турксибского района возбудило уголовное дело.

Также в Алматы погиб промышленный альпинист, сорвавшись при установке рекламного баннера на высотное здание. Работы велись на уровне 12-го этажа. В полиции сообщили о начале расследования.