Скорая помощь, полиция и спасатели съехались к дому в Караганде из-за 4-летнего ребенка

В Караганде спасатели помогли освободить четырехлетнего ребенка, который оказался заперт в квартире после того, как дверь захлопнулась, когда бабушка вышла в подъезд, передает ekaraganda.kz.

В ДЧС региона сообщили, что происшествие случилось 28 ноября в одной из многоэтажек Караганды. Дверь захлопнулась, когда бабушка вышла в подъезд. В квартире оказался запертым маленький ребенок. На помощь вызвали спасателей.

Аварийно-спасательные работы провели в обеденное время: в 12:41 на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в квартире на шестом этаже дома по проспекту Абдирова закрытым оказался маленький ребенок. От соседей позвонила бабушка малыша, которая за ним присматривала.

На место оперативно выехали спецслужбы: во двор жилого дома съехались скорая помощь, полиция и спасатели. Последние проникли в нужную квартиру через балкон при помощи автолестницы.

Спасатели вскрыли пластиковое окно шанцевым инструментом и топором, при этом не повредив его. В одной из комнат действительно находился ребенок. К счастью, четырехлетнему малышу не потребовалась медицинская помощь, его передали родственнице.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей потребовалась в Павлодарской области. Там за запертой дверью в квартире одни остались малолетние дети.

Помимо этого, в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.