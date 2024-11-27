Дети оказались запертыми в лифте в Астане
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Вчера, 26 ноября, в одном из жилых домов города Астаны района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами. В нем остались заперты двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, столичные спасатели пришли на помощь оказавшимся запертыми в лифте детям.
26 ноября в одном из жилых домов города Астаны района Есиль лифт остановился между 3 и 4 этажами. В нем остались заперты двое детей.
Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью при помощи универсального лома "Фомка" открыли дверь лифта и спасли детей 2014 и 2015 годов рождения.
Дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, также в августе в Астане в одной из многоэтажек трое детей оказались запертыми в лифте. Прибыв на вызов, спасатели открыли дверь с помощью инструментов и помогли им выбраться.
В конце октября в Астане в районе Сарыарка три человека оказались в застрявшем пассажирском лифте. До приезда МЧС женщина в кабинке почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру "112". Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.
Добавим, в МЧС рассказали, что делать, если вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2192913-deti-okazalis-zapertymi-v-lifte-v-astane/