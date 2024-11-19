Годовалый малыш умер при купании в ванне в Актау
Опубликовано:
Трагедия произошла в Актау - там во время купания в ванне умер годовалый малыш. Инцидент прокомментировали в Мангистауской областной станции скорой медпомощи, передает Lada.kz.
В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент был зарегистрирован 4 ноября в доме №3, расположенном в 29А микрорайоне.
"Вызов из дома №3 в 29 микрорайоне поступил 4 ноября в 22:38 часов, и был связан с состоянием годовалого ребенка. По словам отца, малыш находился без сознания. До вызова, примерно 15-20 минут назад, ребенка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медпомощи.
Данные о смерти были переданы в полицию.
Издание пишет, что в полиции пока не комментировали произошедшее.
На официальном сайте городской поликлиники №5 города Тараза говорится, что для проведения искусственной вентиляции легких методом "рот в рот" необходимо, удерживая голову пострадавшего запрокинутой, сделать глубокий вдох, зажать пальцами нос пострадавшего, плотно прислониться своими губами к его рту и сделать выдох.
При проведении искусственной вентиляции легких методом "рот в нос" воздух вдувают в нос пострадавшего, закрывая при этом ладонью его рот.
После вдувания воздуха необходимо отстраниться от пострадавшего, его выдох происходит пассивно.
Для соблюдения мер безопасности, и гигиены делать вдувание следует через увлажненную салфетку или кусок бинта.
Частота вдуваний должна составлять 12-18 раз в минуту, то есть на каждый цикл нужно тратить 4-5 сек. Эффективность процесса можно оценить по поднятию грудной клетки пострадавшего при заполнении его легких вдуваемым воздухом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2189688-godovalyy-malysh-umer-pri-kupanii-v-vanne-v-aktau/