"Решил креативным способом зайти домой": экибастузец поднимался по балконам и сорвался

В Экибастузе произошел несчастный случай - мужчина пытался подняться в свою квартиру по балконам, но сорвался вниз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Экибастузе мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил креативным способом зайти домой.

"Мужчина поднимался по балконам в свою квартиру и, не удержавшись, сорвался с третьего этажа. Пострадавший с травмами госпитализирован в больницу", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что заключенная совершила побег, спустившись по простыням из окна больницы. В последующем она была задержана, а уволенного контролера охраны восстановили на службе.

А жительница Жезказгана обратилась за помощью к спасателям после того, как ее на балконе многоэтажного дома заперли внуки. Спасатели проникли через балкон 3-го этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон 2-го этажа и помогли вскрыть дверь.