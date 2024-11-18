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"Решил креативным способом зайти домой": экибастузец поднимался по балконам и сорвался

Опубликовано:

Дом с балконами
Жилой дом. Иллюстративное фото: ablokhin / Getty Images

В Экибастузе произошел несчастный случай - мужчина пытался подняться в свою квартиру по балконам, но сорвался вниз, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Экибастузе мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил креативным способом зайти домой.

"Мужчина поднимался по балконам в свою квартиру и, не удержавшись, сорвался с третьего этажа. Пострадавший с травмами госпитализирован в больницу", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что заключенная совершила побег, спустившись по простыням из окна больницы. В последующем она была задержана, а уволенного контролера охраны восстановили на службе.

А жительница Жезказгана обратилась за помощью к спасателям после того, как ее на балконе многоэтажного дома заперли внуки. Спасатели проникли через балкон 3-го этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон 2-го этажа и помогли вскрыть дверь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188791-reshil-kreativnym-sposobom-zayti-domoy-ekibastuzec-podnimalsya-po-balkonam-i-sorvalsya/

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