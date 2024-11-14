Рыбаки на сломанной лодке застряли посреди озера Балхаш
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В Карагандинской области два рыбака застряли на озере Балхаш из-за неисправной лодки, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС Казахстана.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в 22 километрах от берега в северо-восточном направлении озера Балхаш из-за неисправности лодки не могли самостоятельно добраться до берега двое рыбаков.
"Незамедлительно по указанным координатам выехали спасатели Оперативного спасательного отряда. Благодаря оперативным действиям спасателей, спасенные рыбаки были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются", – рассказали в министерстве.
Спасатели призвали граждан соблюдать меры предосторожности при выезде на природу, особенно при непогоде.
Напомним, ранее в Мангистауской области едва не погибли двое мужчин - их унесло в море на резиновой лодке. На помощь туристам пришли спасатели.
А в июле из-за неисправного двигателя лодки трое мужчин буквально застряли в двух километрах от побережья Каспийского моря. Их вызволили спасатели.
Любителям отдыха на водоемах в МЧС рекомендуют:
- находясь в лодке, надевать спасательный жилет;
- не выходить на воду при сильном ветре;
- проверять перед поездкой исправность плавсредства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2187086-rybaki-na-slomannoy-lodke-zastryali-posredi-ozera-balhash/