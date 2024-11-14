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Эзотерика

Рыбаки на сломанной лодке застряли посреди озера Балхаш

Опубликовано:

Лодка на водоеме
Рыбаки на лодке. Иллюстративное фото: naffnaff / Getty Images

В Карагандинской области два рыбака застряли на озере Балхаш из-за неисправной лодки, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС Казахстана.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в 22 километрах от берега в северо-восточном направлении озера Балхаш из-за неисправности лодки не могли самостоятельно добраться до берега двое рыбаков.

"Незамедлительно по указанным координатам выехали спасатели Оперативного спасательного отряда. Благодаря оперативным действиям спасателей, спасенные рыбаки были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются", – рассказали в министерстве.

Спасатели призвали граждан соблюдать меры предосторожности при выезде на природу, особенно при непогоде.

Напомним, ранее в Мангистауской области едва не погибли двое мужчин - их унесло в море на резиновой лодке. На помощь туристам пришли спасатели.

А в июле из-за неисправного двигателя лодки трое мужчин буквально застряли в двух километрах от побережья Каспийского моря. Их вызволили спасатели.

Любителям отдыха на водоемах в МЧС рекомендуют:

  • находясь в лодке, надевать спасательный жилет;
  • не выходить на воду при сильном ветре;
  • проверять перед поездкой исправность плавсредства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2187086-rybaki-na-slomannoy-lodke-zastryali-posredi-ozera-balhash/

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