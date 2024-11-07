"Послышался плач испуганных младенцев": двух малышей спасли в Актобе

Двух маленьких детей спасли из запертой квартиры в Актобе. Малыши закрылись на щеколду, когда родители вышли на улицу, и не могли открыть дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в одной из городских многоэтажек областного центра.

Два малыша закрылись на щеколду, когда родители вышли на улицу, а потом не могли открыть дверь. Взрослые не могли попасть обратно домой.

Спасатели проникли в квартиру через оконную решетку, которую вскрыли с помощью гидравлических инструментов.

"При входе в квартиру послышался плач испуганных младенцев. Дети не пострадали, медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в ведомстве.

В МЧС порекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.

Помимо этого, в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка засняли на видео.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжения несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.