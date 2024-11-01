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Три человека застряли в грязи в Актюбинской области

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Застрявшая машина
Застрявшая машина. Фото: t.me/qr_tjm

Три человека были спасены сотрудниками МЧС в Актюбинской области. Они застряли в грязи на своем автомобиле в 30 километрах от села Уил, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в 30 км от села Уил в грязи застрял минивэн, в котором находились три человека.

В результате спасатели эвакуировали их в ближайший населенный пункт.

"К счастью, они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этаже в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны был эвакуирован 21 человек, из них двое детей.

Помимо этого, в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м. Пострадавших в результате произошедшего нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2181650-tri-cheloveka-zastryali-v-gryazi-v-aktyubinskoy-oblasti/

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