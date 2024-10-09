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Пилот Turkish Airlines умер во время полета в Стамбул

Опубликовано:

Самолет Turkish Airlines
Самолет Turkish Airlines. Иллюстративное фото: pexels.com

Капитан-пилот рейса из Сиэтла в Стамбул потерял сознание во время полета. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Нью-Йорке, но еще до посадки самолета пилот скончался, передает NUR.KZ.

Информацию о трагедии опубликовал в соцсети Х пресс-секретарь Turkish Airlines Яхъя Устюн.

Он написал, что во время рейса Сиэтл - Стамбул капитан-пилот Ильчехин Пехливан потерял сознание. Экипаж самолета попытался оказать ему первую помощь, но это не дало результата. Тогда было принято решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, но перед приземлением самолета пилот скончался.

Погибшему было 59 лет. Он работал в Turkish Airlines с 2007 года. В авиакомпании отметили, что в марте этого года пилот прошел обязательное ежегодное медицинское обследование, проблем со здоровьем у него не выявили. 

Представитель авиакомпании выразил соболезнования семье погибшего капитана, его коллегам и близким. Также сообщается, что пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в Нью-Йорке, будут доставлены по исходному маршруту.

Напомним, 17 августа на борту авиарейса сообщением Токио - Цюрих одному из пассажиров стало плохо. У гражданина Японии случился инсульт и самолет был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Астаны.

Полицейские в аэропорту столицы Казахстана оказали первую медицинскую помощь пассажиру и оперативно сообщили в посольство Японии. После этого пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2 с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

Также в Минздраве сообщали, что лечение 52-летнему гражданину Японии оказывается в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". 10 сентября пациент был выписан. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

После того, как его состояние улучшилось, он благополучно вернулся на родину. Посол Японии в Казахстане поблагодарил наших полицейских за своевременную помощь его соотечественнику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2172292-pilot-turkish-airlines-umer-vo-vremya-poleta-v-stambul/

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