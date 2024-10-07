"Покусали покойников": голодных питбулей и тела трех человек нашли в квартире в Темиртау

В Темиртау в одном из домов обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Рядом с ними находились голодные собаки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Тела троих темиртаусцев обнаружены в одной из квартир дома на улице Валиханова. По словам жителей дома, полицейских на этот адрес они вызвали сами. Их встревожил постоянный лай собак и неприятный запах, исходивший из квартиры.

"Женщина, проживавшая в доме, болела онкологией. Мы забеспокоились, ведь ее давно никто не видел, а тут лай и запах этот невыносимый. Полицейские приехали, вызвали спасателей. Вскрыли дверь, а там три тела и голодные, озверевшие собаки. Они чуть ли не кидались на них, видно, что от голода покусали покойников", - рассказали соседи погибших.

Жильцы добавили, что один из погибших мужчин является сыном хозяйки квартиры. По их словам, он вел асоциальный образ жизни.

"Он, вроде, принимал наркотики. Наверное вместе с другом на пару приняли дозу и умерли. А мать болела, может, от этого умерла, может, от голода", – добавили соседи.

Информацию прокомментировали и в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что на телах погибших не было признаков насильственной смерти.

"По факту обнаружения тел трех человек возбуждено уголовное дело. На них видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин смерти. Обстоятельства выясняются", – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о жуткой находке в Балхаше. Там коммунальщики нашли человеческие останки при замене теплотрассы. По данному факту также начато досудебное расследование.