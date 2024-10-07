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Напоролся на вилы: спасение ребенка сняли на видео в Кызылорде

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Мальчик напоролся на вилы в Кызылорде
Спасатели вытаскивают вилы из ноги мальчика. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

В Кызылорде мальчик 2017 года рождения напоролся на вилы, ребенку потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь из ноги зубья, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации, размещенной в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел в пригородном селе Махамбет. Сообщается, что ребенок 2017 года рождения напоролся на вилы.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика. Оказав первую доврачебную помощь, передали ребенка бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС.

В августе этого года сообщалось, что в Астане на помощь 9-летнему ребенку пришли спасатели - мальчик хотел перелезть через забор, но проткнул ногу и застрял.

В том же месяце 9-летний мальчик получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Ребенок буквально повис на заборе.

Также мы писали, что в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.

В начале лета также в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.

В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.

В прошлом году в Алматы 10-летний мальчик, пытаясь перелезть через забор, проткнул ногу и повис на 20-сантиметровом штыре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2170740-naporolsya-na-vily-spasenie-rebenka-snyali-na-video-v-kyzylorde/

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