Напоролся на вилы: спасение ребенка сняли на видео в Кызылорде
Опубликовано:
В Кызылорде мальчик 2017 года рождения напоролся на вилы, ребенку потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь из ноги зубья, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации, размещенной в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел в пригородном селе Махамбет. Сообщается, что ребенок 2017 года рождения напоролся на вилы.
"Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика. Оказав первую доврачебную помощь, передали ребенка бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС.
В августе этого года сообщалось, что в Астане на помощь 9-летнему ребенку пришли спасатели - мальчик хотел перелезть через забор, но проткнул ногу и застрял.
В том же месяце 9-летний мальчик получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Ребенок буквально повис на заборе.
Также мы писали, что в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.
В начале лета также в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое сотрудники ДЧС разрезали гидравлическим инструментом.
В прошлом году маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Ребенка вызволили и передали родным.
В прошлом году в Алматы 10-летний мальчик, пытаясь перелезть через забор, проткнул ногу и повис на 20-сантиметровом штыре.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2170740-naporolsya-na-vily-spasenie-rebenka-snyali-na-video-v-kyzylorde/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.