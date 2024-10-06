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"Сорвался по неосторожности": мужчина погиб на Скальной тропе в Актау

Опубликовано:

Скальная тропа в Актау
Скальная тропа в Актау. Фото: пресс-служба акимата Актау

Мужчина погиб, сорвавшись по неосторожности на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне города Актау. Информацию подтвердили спасатели, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание со ссылкой на ДЧС города, сообщение о гибели мужчины поступило сегодня днем, 6 октября, в 13:45 от диспетчера "103".

Стало известно, что мужчина по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на камни. Данные и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, летом в Карагандинской области женщина решила самостоятельно спуститься с горы, сорвалась и погибла. Помощь еще одной оказали спасатели.

В Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

В мае мы писали, как 12-летний ребенок сорвался со скалы в одном из микрорайонов Актау. Его госпитализировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2170596-sorvalsya-po-neostorozhnosti-muzhchina-pogib-na-skalnoy-trope-v-aktau/

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