"Сорвался по неосторожности": мужчина погиб на Скальной тропе в Актау

Мужчина погиб, сорвавшись по неосторожности на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне города Актау. Информацию подтвердили спасатели, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание со ссылкой на ДЧС города, сообщение о гибели мужчины поступило сегодня днем, 6 октября, в 13:45 от диспетчера "103".

Стало известно, что мужчина по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на камни. Данные и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, летом в Карагандинской области женщина решила самостоятельно спуститься с горы, сорвалась и погибла. Помощь еще одной оказали спасатели.

В Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

В мае мы писали, как 12-летний ребенок сорвался со скалы в одном из микрорайонов Актау. Его госпитализировали.