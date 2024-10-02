14-летнюю девочку нашли мертвой в доме в Акмолинской области

Тело девочки 2010 года рождения обнаружили в собственном доме в поселке Акмолинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

"1 октября в поселке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в областном департаменте полиции.

Вчера в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В начале сентября в Астане было найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети. В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.