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14-летнюю девочку нашли мертвой в доме в Акмолинской области

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тело девочки 2010 года рождения обнаружили в собственном доме в поселке Акмолинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

"1 октября в поселке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в областном департаменте полиции.

Вчера в Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В начале сентября в Астане было найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети. В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2168913-14-letnyuyu-devochku-nashli-mertvoy-v-dome-v-akmolinskoy-oblasti/

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