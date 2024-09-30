Пропавшую женщину нашли лежащей на тротуаре в Караганде

В Карагандинской области с начала года служебно-розыскные собаки помогли раскрыть 174 преступления. Так, в одном из случаев с их помощью нашли пропавшую женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

По данным официального сайта ведомства, начальник Центра кинологической службы Айдар Абдрасилов сообщил, что служебно-розыскные собаки применялись на службе 940 раз.

Благодаря их работе изъято более пяти килограммов различных наркотических средств. Помимо этого, четвероногие помощники способствовали раскрытию 71 кражи чужого имущества.

Особенно значим вклад собак в поиске пропавших людей. Так, 24 сентября около 12.30 в Юго-Восточный отдел полиции Караганды обратилась местная жительница. Она сообщила, что 30 минут назад пропала ее 83-летняя бабушка, страдающая деменцией.

Весь личный состав отдела полиции был ориентирован на поиски, подключились и сотрудники кинологической службы. Собака взяла след сразу от подъезда, и вскоре полицейские обнаружили пожилую женщину, лежавшую на тротуаре. Сотрудники оказали ей первую помощь и вызвали родственников.

А 26 сентября в Центральный отдел полиции Караганды поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика. Ребенок около 13.00 без предупреждения вышел из дома и не возвращался. Благодаря служебно-розыскной собаке его ближе к вечеру обнаружили гуляющим в одном из городских скверов.

Ранее сообщалось, что в лесопосадке в одном из микрорайонов Павлодара служебная собака по кличке Буран нашла схрон с 14 свертками, содержащими белый порошок. Всего в регионе в 2024 году благодаря служебным собакам не допустили в незаконный оборот порядка 80 килограммов наркотиков.

Помимо этого, в аэропорту Алматы служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у казахстанцев, вернувшихся с отдыха в Таиланде. Полицейские изъяли наркотические средства. По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование за незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанду изъятых из обращения предметов.