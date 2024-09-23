Во время снегопада в ЮАР от переохлаждения погибла женщина

Во время сильнейшего снегопада в Южной Африке в минувшие выходные в такси на трассе переохладилась и погибла 39-летняя женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на SA News.

Как сообщает местное издание, инцидент произошел, когда такси с женщиной попало в пробку на трассе, соединяющей Квазулу-Натал и Фри-Стейт в ЮАР.

По данным медицинской службы, бригада "скорой" была направлена в торговый центр в Мерривейле к человеку, который переохладился в такси, застрявшем в пробке из-за снегопада, и находится в бессознательном состоянии.

Отмечается, что женщина была пассажиром такси, ехавшего из Йоханнесбурга в Квазулу-Натал. Машина остановилась, чтобы пассажиры могли перекусить. Тогда и произошел инцидент.

"По прибытии было обнаружено, что пострадавшая потеряла сознание и находится в критическом состоянии гипотермии, требующем срочной медицинской помощи.

По дороге в больницу состояние пациента резко ухудшилось. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, по прибытии в больницу была констатирована смерть", - говорится в заявлении местной медслужбы.

Муниципалитет района Мгунгундлову и его отраслевые департаменты выразили глубочайшие соболезнования в связи с трагическим инцидентом.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье и еще раз призываем автомобилистов проявлять осторожность, чтобы избежать дальнейших неудобств, аварий и риска гибели людей", - говорится в заявлении.

В апреле мы писали, что в Германии один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в авариях в Германии из-за обрушившихся на регион снегопада и заморозков.

В мае этого года один из регионов России накрыл снегопад: более 70 тысяч человек остались без электричества. Отмечалось, что такие последствия непогоды не наблюдались на Среднем Урале вот уже 20 лет.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что сильный снегопад, обрушившийся на юг Германии, привел к хаосу на дорогах и стал причиной отмены почти 800 рейсов – а некоторые самолеты, судя по видео в Сети, застряли на взлетно-посадочной полосе.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.