Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Экибастузе

Несчастный случай произошел в Экибастузе в среду. После падения с высоты третьего этажа ребенка доставили в городскую больницу, передает "Павлодар-онлайн".

О состоянии ребенка рассказали в управлении образования региона.

"18 сентября текущего года около 15.00 в Экибастузе из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Бригадой скорой помощи несовершеннолетний госпитализирован в городскую больницу. После оказания медицинской помощи состояние ребенка оценивается как стабильное. Лечение получает в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Это уже 12 случай в Павлодарской области с начала года. Шестеро детей детей выпали из окон в Павлодаре, четверо - в Экибастузе, двое - в Аксу.

"Уважаемые родители, в очередной раз обращаемся к вам с призывом: обеспечьте безопасность детей в своих квартирах. Не оставляйте окна открытыми. Установите блокираторы", - обратились к гражданам в отделе образования Экибастуза.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель.

Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркивают правоохранители.