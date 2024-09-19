Ребенок погиб, вылетев с качелей в Актобе

В Актобе во дворе многоэтажного дома играли дети. Один из них качался на качелях и вылетел с них, получив тяжелые травмы, которые оказались не совместимы с жизнью, передает "Диапазон".

Инцидент произошел вечером 18 сентября в микрорайоне Нур-Актобе.

В управлении здравоохранения региона рассказали, что медики прибыли на место в 19.09. Мальчик был без сознания, очевидцы проводили ему непрямой массаж сердца.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать ребенка в течение 30 минут, но безуспешно. В 19.41 они констатировали смерть мозга.

Мальчик умер в результате открытой черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, закрытого перелома шейного отдела позвоночника. Закрытый перелом ребер и пневмоторакс возникли вследствие непрямого массажа сердца до приезда скорой помощи.

"По факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ч.3 ст.306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Добавим, что по ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее в Павлодарской области 3-летний ребенок оказался в реанимации после удара качелей в живот. Медики выявили повреждения в брюшной полости мальчика. Пострадавший провел на больничной койке более месяца.