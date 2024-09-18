Пропавшего 3-летнего малыша нашли мертвым в области Жетісу
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Сегодня в ходе поисковых мероприятий на дне реки Муканшы в селе Коксу было обнаружено тело без вести пропавшего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют.
Полиция призвала родителей и опекунов быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.
"Выражаем благодарность ДЧС, Национальной гвардии, местным исполнительным органам, местным жителям и волонтерам за неоценимую помощь, оказанную в ходе поисков", - отметили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2162985-propavshego-3-letnego-malysha-nashli-mertvym-v-oblasti-zhet-su/