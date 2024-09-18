Пропавшего 3-летнего малыша нашли мертвым в области Жетісу

Сегодня в ходе поисковых мероприятий на дне реки Муканшы в селе Коксу было обнаружено тело без вести пропавшего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют.

Полиция призвала родителей и опекунов быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.

"Выражаем благодарность ДЧС, Национальной гвардии, местным исполнительным органам, местным жителям и волонтерам за неоценимую помощь, оказанную в ходе поисков", - отметили в ведомстве.