Военнослужащий получил ранение в голову на юге Казахстана

16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Шымкентского гарнизона.

"По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта.

Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется", - рассказали в пресс-службе Шымкентского гарнизона

По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которая выясняет обстоятельства трагедии.

Также недавно офицер воинской части Национальной гвардии получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не повреждены.