Военнослужащий получил ранение в голову на юге Казахстана
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16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Шымкентского гарнизона.
"По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта.
Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется", - рассказали в пресс-службе Шымкентского гарнизона
По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которая выясняет обстоятельства трагедии.
Также недавно офицер воинской части Национальной гвардии получил легкое ранение на учебном полигоне. Ему оказали на месте помощь, жизненно важные органы не повреждены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2162301-voennosluzhashchiy-poluchil-ranenie-v-golovu-na-yuge-kazahstana/