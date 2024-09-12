Казахстанцу понадобилась помощь спасателей после двух банок "энергетика"

В машине, следовавшей из Алматы в Караганду, одному из пассажиров стало плохо. Его доставили в больницу с острым панкреатитом, вызванным питьем энергетиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, посреди ночи в трассово медико-спасательный пункт поступил вызов, о том, что ухудшилось состояние здоровья одного из пассажиров автомашины, которая следовала из Алматы в Караганду.

"По прибытии на место медики бригады экстренного реагирования поставили мужчине 1981 года рождения диагноз "острый панкреатит", который проявился после употребления 2-х банок энергетического напитка. Оказав медицинскую помощь, спасатели доставили пострадавшего в больницу города Балхаш", - сообщается в публикации.

Служба медицины катастроф МЧС предупреждает: чрезмерное употребление энергетических напитков может негативно отразиться на вашем здоровье!

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали помощь путнику. Фото: t.me/qr_tjm

Напомним, в конце июня мы писали, что депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане. Ранее, еще в прошлом сентябре уже экс-глава Минздрава Ажар Гиният говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что также продвигается норма о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах и запрет на их рекламу.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

А в начале сентября 2023 года мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

Также в середине прошлого лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.