Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцу понадобилась помощь спасателей после двух банок "энергетика"

Опубликовано:

Банка энергетического напитка в руке
Энергетический напиток. Иллюстративное фото: pixabay.com

В машине, следовавшей из Алматы в Караганду, одному из пассажиров стало плохо. Его доставили в больницу с острым панкреатитом, вызванным питьем энергетиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, посреди ночи в трассово медико-спасательный пункт поступил вызов, о том, что ухудшилось состояние здоровья одного из пассажиров автомашины, которая следовала из Алматы в Караганду.

"По прибытии на место медики бригады экстренного реагирования поставили мужчине 1981 года рождения диагноз "острый панкреатит", который проявился после употребления 2-х банок энергетического напитка. Оказав медицинскую помощь, спасатели доставили пострадавшего в больницу города Балхаш", - сообщается в публикации.

Служба медицины катастроф МЧС предупреждает: чрезмерное употребление энергетических напитков может негативно отразиться на вашем здоровье!

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали помощь путнику
Сотрудники Центра медицины катастроф оказали помощь путнику. Фото: t.me/qr_tjm

Напомним, в конце июня мы писали, что депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане. Ранее, еще в прошлом сентябре уже экс-глава Минздрава Ажар Гиният говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что также продвигается норма о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах и запрет на их рекламу.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

А в начале сентября 2023 года мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

Также в середине прошлого лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2160390-kazahstancu-ponadobilas-pomoshch-spasateley-posle-dvuh-banok-energetika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie