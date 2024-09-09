Казахстанец получил ожог спины из-за сигареты

В Актюбинской области 63-летний горожанин пострадал во время пожара в квартире, причиной которого, предварительно, назвали неосторожность при курении, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, пожар случился на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ауэзова в Хромтау. В квартире произошло загорание матраса на площади 2 кв.м.

Горение потушили своими силами до прибытия пожарных подразделений.

"Мужчина 1961 года рождения, получивший термический ожог спины второй степени, был доставлен в больницу, после обследования отпущен домой.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении", - отметили в МЧС.

Ранее пожар произошел в подъезде многоквартирного дома в городе Атбасаре Акмолинской области. Спасатели эвакуировали 19 человек. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением проводки.

А в Алматинском районе Астаны пожар вспыхнул в котельной в двухэтажном общежитии. Спасатели быстро потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух человек из задымленной зоны.