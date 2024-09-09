Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец получил ожог спины из-за сигареты

Опубликовано:

Мужчина курит в кровати
Курение в постели. Иллюстративное фото: yamasan / Getty Images

В Актюбинской области 63-летний горожанин пострадал во время пожара в квартире, причиной которого, предварительно, назвали неосторожность при курении, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, пожар случился на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ауэзова в Хромтау. В квартире произошло загорание матраса на площади 2 кв.м.

Горение потушили своими силами до прибытия пожарных подразделений.

"Мужчина 1961 года рождения, получивший термический ожог спины второй степени, был доставлен в больницу, после обследования отпущен домой.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении", - отметили в МЧС.

Ранее пожар произошел в подъезде многоквартирного дома в городе Атбасаре Акмолинской области. Спасатели эвакуировали 19 человек. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением проводки.

А в Алматинском районе Астаны пожар вспыхнул в котельной в двухэтажном общежитии. Спасатели быстро потушили загорание домашних вещей и эвакуировали двух человек из задымленной зоны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2158912-kazahstanec-poluchil-ozhog-spiny-iz-za-sigarety/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie