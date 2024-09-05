Турист из Казахстана едва не погиб на пляже в Малайзии
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В малайзийских СМИ сегодня появилась информация о ЧП, которое произошло с гражданином Казахстана. Информацию прокомментировали в МИД РК, передает NUR.KZ.
Утром издание The Star сообщило о том, что турист из Казахстана мог утонуть во время купания на пляже одного из курортов. Сообщалось, что в пожарную службу поступил сигнал бедствия - на место прибыли спасатели и приступили к поискам.
Позже Utusan Borneo сообщило, что мужчину нашли - его спасли сотрудники курорта. Пострадавший доставлен в больницу.
В пресс-службе МИД Казахстана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчина жив, сейчас с ним все в порядке.
Напомним, в конце июля этого года трагедия произошла в Таиланде - турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска. Казахстанец умер в результате несчастного случая на пляже Карон во второй половине дня. В МИД РК подтвердили данный факт, однако подробностей не сообщали.
В июне 2023 года казахстанец, который отдыхал в Таиланде, со слов его сестры, стал спасать тонувшую девушку и смог вытащить ее из воды. Однако самого молодого человека затянуло обратно. Парня спасли и доставили в больницу, где он был введен в кому.
Позже стало известно, что 24-летний парень скончался. У него остановилось сердце.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2157649-turist-iz-kazahstana-edva-ne-pogib-na-plyazhe-v-malayzii/