Турист из Казахстана едва не погиб на пляже в Малайзии

В малайзийских СМИ сегодня появилась информация о ЧП, которое произошло с гражданином Казахстана. Информацию прокомментировали в МИД РК, передает NUR.KZ.

Утром издание The Star сообщило о том, что турист из Казахстана мог утонуть во время купания на пляже одного из курортов. Сообщалось, что в пожарную службу поступил сигнал бедствия - на место прибыли спасатели и приступили к поискам.

Позже Utusan Borneo сообщило, что мужчину нашли - его спасли сотрудники курорта. Пострадавший доставлен в больницу.

В пресс-службе МИД Казахстана корреспонденту NUR.KZ сообщили, что мужчина жив, сейчас с ним все в порядке.

Напомним, в конце июля этого года трагедия произошла в Таиланде - турист из Казахстана утонул на острове Пхукет в первый день отпуска. Казахстанец умер в результате несчастного случая на пляже Карон во второй половине дня. В МИД РК подтвердили данный факт, однако подробностей не сообщали.

В июне 2023 года казахстанец, который отдыхал в Таиланде, со слов его сестры, стал спасать тонувшую девушку и смог вытащить ее из воды. Однако самого молодого человека затянуло обратно. Парня спасли и доставили в больницу, где он был введен в кому.

Позже стало известно, что 24-летний парень скончался. У него остановилось сердце.