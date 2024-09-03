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Молодой парень утонул на побережье Каспийского моря

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Мужчина тонет
Мужчина тонет. Иллюстративное фото: Getty Images/ Isaac Calderon / EyeEm

21-летний парень купался в необорудованном месте и утонул у побережья в Актау. Трагический случай произошел сегодня вечером, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, трагический инцидент произошел сегодня, 3 сентября, на побережье Каспийского моря в 7А микрорайоне города Актау.

"На побережье в 7А микрорайоне в 19:40 (глубина 2 метра, от берега - 100 метров) силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (девять спасателей, две единицы техники, одно плавсредство и один дрон) обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 2003 года рождения, который в 18:55 утонул во время купания в необорудованном для этого месте", - прокомментировали в ДЧС региона.

Что делать, если тонет человек

В ДЧС города Астаны объясняли, что если вы стали свидетелем того, как тонет человек, необходимо предпринять следующие действия:

  • бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь;
  • окажите помощь людям, очутившимся в воде;
  • если вы оказались в воде, то сбросьте тяжелую одежду и обувь;
  • если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу;
  • добираясь до пострадавшего вплавь, обращайте внимание на течение реки.

"Нельзя бороться с сильным течением! Нужно плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. Воспользуйтесь плавающими предметами. Отталкивайте опасные предметы. Старайтесь не удариться и не запутаться в кустарниках", - объясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что трое подростков утонули в реке Урал - тела двоих достали из воды водолазы. Позже было найдено и тело третьего. Трагедия произошла 26 августа.

В Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана.

Ранее в городе Қонаеве на Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения. Инцидент произошел на пятом городском пляже около пирса.

Также в Алматинской области мужчина утонул в горной реке, к которой приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями. Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение его унесло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2156820-muzhchina-utonul-na-poberezhe-kaspiyskogo-morya/

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