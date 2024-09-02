Мужчина из России выжил после удара током в 27 тыс. вольт

В России спасли мужчину, которого на стройке ударило током в 27 тыс. вольт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета здравоохранения Волгоградской области.

В Telegram-канале Комитета здравоохранения Волгоградской области сообщили о спасении пациента после удара током в 27 тыс. вольт. За его жизнь боролись в течение нескольких месяцев. Трагический случай произошел в начале июля 2024 года.

40-летний житель Саратовской области получил тяжелейшую травму на стройке в Волгограде, когда при выгрузке металлических конструкций мужчину ударило электрическим током.

"Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать троса. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю", - рассказал пациент.

По словам ожогового хирурга Игоря Гуринова, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии с электротравмой в виде так называемой "мертвой петли" после удара током примерно в 27 тыс. вольт.

"Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью", - поделился доктор.

После обследования у пациента установили поражение сердца, почек, легких, печени, а также обширные электроожоги нижних конечностей.

"Неимоверными усилиями начали спасать пациента, хотя изначально думали, что не спасем. Мы не опустили руки, и борьба за жизнь пациента продолжилась", - сообщил заведующий комбустиологическим (ожоговым) отделением Валерий Татарчевский.

В течение 40 суток пациент находился на лечении в отделении. За это время ему провели несколько сложнейших операций. В итоге, к концу июля врачи выполнили основные необходимые мероприятия, пациент пошел на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он выписан домой.

Сам пациент планирует вернуться к работе.

"Когда все осознал было страшно, но очень помогла забота врачей и медсестер. Огромное им спасибо! Быстро все сделали, оперативно, молодцы. Отдельная благодарность реанимации 7 больницы, вытащили с того света", - сказал он.

Лечащая команда медицинских работников, которая спасла мужчину. Фото: t.me/oblzdravvo

В июле текущего года ребенка ударило током прямо на детской площадке в Павлодаре. Врачи детской областной больницы отмечали, что летом количество детей, пострадавших от удара током, значительно увеличивается. Ежегодно в летний период в стационар поступают от 5 до 15 подростков.

"Удар током вплоть до летального исхода может. А так - это сердечно-сосудистые патологии, нарушение ритма и ожоги", - отметили медики.

Летом прошлого года 4-летнего ребенка ударило током во время игр рядом с трансформатором в Таразе. Также в Жетысуской области девочку ударило током во время игр с другими детьми - она спряталась в трансформаторной подстанции. Ребенок попал в реанимацию.

До этого Туркестанской области 10-летней мальчик лишился ноги после поражения электрическим током. Полицией по данному факту было начато расследование.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.