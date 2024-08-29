Годовалый малыш выпал из окна 5 этажа в Павлодаре

В Павлодаре годовалый малыш выпал из окна 5 этажа. После падения мальчика госпитализировали в областную детскую больницу, передает Первый канал "Евразия".

От полученных травм у малыша произошло сотрясение головного мозга, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

"28 августа в 16.20 в приемное отделение областной детской больницы доставили мальчика 2022 года рождения, который пострадал в результате падения с пятого этажа. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга", - рассказали в ведомстве.

Ранее в Минздраве озвучили пугающую статистику по детской смертности в Казахстане. В стране ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, а 70% случаев травматизма происходят в домашних условиях.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно.

Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним самостоятельно открывать их. Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель.

Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркивают правоохранители.