Скончался представитель теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин

Официальный представитель теплоэнергокомплекса Ян Гирин скончался в Алматы. Информация об этом появилась на официальном сайте ТОО «Алматинские тепловые сети», передает NUR.KZ.

"С прискорбием сообщаем, что безвременно ушел из жизни Гирин Ян Давидович.

Гирин Ян Давидович являлся официальным представителем теплоэнергокомплекса города Алматы. Коллектив ТОО «Алматинские тепловые сети» выражает родным и близким соболезнования", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что Ян Гирин скончался в больнице сегодня, 28 августа.

В разные годы он работал оператором, журналистом и редактором, был заслуженным журналистом. В последние годы своей карьеры являлся официальным представителем теплоэнергокомплекса Алматы.

Он оперативно выезжал на места чрезвычайных происшествий, связанных с деятельностью компании (прорыв теплотрассы и т.д.) и предоставлял развернутые ответы и комментарии для СМИ.