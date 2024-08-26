Нырнул в море с катамарана: найдено тело утонувшего в Каспии парня

Сегодня в Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана, передает Lada.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сегодня в 7.50 было обнаружено тело утонувшего 18-летнего парня.

"В ходе поисковых работ тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды с глубины двух метров и на расстоянии 300 метров от берега в районе Солдатского пляжа", - рассказали в ведомстве.

Напомним, трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в районе пляжа "Солдатский" в Актау. По данным спасателей, во время ныряния с катамарана погиб житель Мангистауской области 2006 года рождения.

Ранее в городе Қонаеве на Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения. Инцидент произошел на пятом городском пляже около пирса.

Также в Алматинской области мужчина утонул в горной реке, к которой приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями. Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение его унесло.