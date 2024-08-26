Нырнул в море с катамарана: найдено тело утонувшего в Каспии парня
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Сегодня в Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана, передает Lada.kz.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сегодня в 7.50 было обнаружено тело утонувшего 18-летнего парня.
"В ходе поисковых работ тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды с глубины двух метров и на расстоянии 300 метров от берега в районе Солдатского пляжа", - рассказали в ведомстве.
Напомним, трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в районе пляжа "Солдатский" в Актау. По данным спасателей, во время ныряния с катамарана погиб житель Мангистауской области 2006 года рождения.
Ранее в городе Қонаеве на Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения. Инцидент произошел на пятом городском пляже около пирса.
Также в Алматинской области мужчина утонул в горной реке, к которой приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями. Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение его унесло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2153487-nyrnul-v-more-s-katamarana-naydeno-telo-utonuvshego-v-kaspii-parnya/