Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нырнул в море с катамарана: найдено тело утонувшего в Каспии парня

Опубликовано:

Каспийское море
Каспийское море возле Актау. Иллюстративное фото: ekipaj / Getty Images

Сегодня в Мангистауской области на пляже "Солдатский" поисковая группа спасателей обнаружила тело 18-летнего парня, погибшего при нырянии с катамарана, передает Lada.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сегодня в 7.50 было обнаружено тело утонувшего 18-летнего парня.

"В ходе поисковых работ тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды с глубины двух метров и на расстоянии 300 метров от берега в районе Солдатского пляжа", - рассказали в ведомстве.

Напомним, трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в районе пляжа "Солдатский" в Актау. По данным спасателей, во время ныряния с катамарана погиб житель Мангистауской области 2006 года рождения.

Ранее в городе Қонаеве на Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения. Инцидент произошел на пятом городском пляже около пирса.

Также в Алматинской области мужчина утонул в горной реке, к которой приехал отдыхать вместе с семьей и друзьями. Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение его унесло.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2153487-nyrnul-v-more-s-katamarana-naydeno-telo-utonuvshego-v-kaspii-parnya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie