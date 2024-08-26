Нырнул в море с катамарана: тело утонувшего в Каспии парня не могут найти в Мангистау

Несчастный случай произошел в Мангистауской области – во время отдыха на Каспийском море погиб 18-летний парень. Но его тело не могут найти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице Департамента по ЧС Мангистауской области, трагический инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в районе пляжа "Солдатский" в Актау.

По данным спасателей, во время ныряния с катамарана погиб житель Мангистауской области 2006 года рождения.

"Во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва оборудованного для купания места – от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метра – утонул А.Б. 2006 года рождения. Проводятся поисково-спасательные работы", – сообщили в ведомстве.

На место выехали шесть человек личного состава и одно плавсредство.

Напомним, в июне в Мангистауской области также утонул парень 2003 года рождения, его отца удалось спасти. Тогда спасатели сообщали, что мужчины купались в необорудованном месте.

Позже на одной из баз отдыха в Актау погиб парень 2007 года рождения. Сообщалось, что парень якобы прыгал в воду с горок, а затем на место прибыли работники скорой помощи. Спасти юношу не удалось.

Добавим, ранее спасатели называли основные причины гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра

Во избежание несчастных случаев запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.