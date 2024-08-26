Нырнул в море с катамарана: тело утонувшего в Каспии парня не могут найти в Мангистау
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Несчастный случай произошел в Мангистауской области – во время отдыха на Каспийском море погиб 18-летний парень. Но его тело не могут найти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается на Instagram-странице Департамента по ЧС Мангистауской области, трагический инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, во второй половине дня в районе пляжа "Солдатский" в Актау.
По данным спасателей, во время ныряния с катамарана погиб житель Мангистауской области 2006 года рождения.
"Во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва оборудованного для купания места – от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метра – утонул А.Б. 2006 года рождения. Проводятся поисково-спасательные работы", – сообщили в ведомстве.
На место выехали шесть человек личного состава и одно плавсредство.
Напомним, в июне в Мангистауской области также утонул парень 2003 года рождения, его отца удалось спасти. Тогда спасатели сообщали, что мужчины купались в необорудованном месте.
Позже на одной из баз отдыха в Актау погиб парень 2007 года рождения. Сообщалось, что парень якобы прыгал в воду с горок, а затем на место прибыли работники скорой помощи. Спасти юношу не удалось.
Добавим, ранее спасатели называли основные причины гибели людей на водоемах:
- купания в запрещенных и необорудованных местах;
- купания в нетрезвом состоянии;
- неумение плавать;
- оставление детей без присмотра
Во избежание несчастных случаев запрещается:
- купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- подавать крики ложной тревоги;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2153151-nyrnul-v-more-s-katamarana-telo-utonuvshego-v-kaspii-parnya-ne-mogut-nayti-v-mangistau/