Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Уральске

В Уральске из окна второго этажа выпала маленькая девочка. В МЧС снова призвали казахстанских родителей к бдительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошел сегодня в Уральске", - сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее в Костанае мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна четвертого этажа многоэтажки.

Недавно двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в Караганде. Врачи рассказали о его состоянии. Сообщается, что малыш получил многочисленные травмы.

В Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - он попал в больницу.

Также в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу. Кроме того, в Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок.

В Таразе из окна третьего этажа выпал годовалый ребенок. В июле пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске. Мальчика обнаружили лежащим на земле на москитной сетке и вызвали скорую помощь.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркивают правоохранители.