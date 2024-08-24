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Мужчин на сапборде унесло на 8 км от берега Каспийского моря

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Мужчина на сапборде
Сапборд. Иллюстративное фото: pexels.com

Двух мужчин на сапборде из-за сильного ветра унесло на расстояние 8 км от берега Каспийского моря в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Мангистауской области в темное время суток молодые люди отправились покорять волны, но не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного ветра. Очевидцы, заметив, что им нужна помощь, обратились к спасателям.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС поспешили на помощь. Они нашли мужчин 1993 и 1994 годов рождения и доставили их на берег. Их состояние стабильное. В медицинской помощи они не нуждались.

В МЧС напомнили, что не следует выходить на водоем в ветреную погоду, также обязательно надо надевать спасательный жилет при катании на сапбордах.

Отметим, что подобный случай на Каспийском море - не первый. В июне двое парней 1998 и 1996 годов рождения отправились кататься на сапбордах, но течение унесло их далеко от берега. Поиски длились около 8 часов. Их обнаружили лишь утром в 5 километрах от берега в районе Голубой бухты.

Также в июле 10-летнего ребенка унесло в Каспийское море на надувном круге во время купания. Его спасли. Инцидент произошел в селе Курык Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2152860-muzhchin-na-sapborde-uneslo-na-8-km-ot-berega-kaspiyskogo-morya/

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