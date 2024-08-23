"Придавила грудью": младенец умер во время сна с матерью в Павлодарcкой области

Жительница Павлодарской области уснула с малышом во время кормления и во сне придавила младенца грудью, из-за чего ребенок скончался, передает Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошел 20 августа.

"Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", - рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.

По ее словам, за последнюю неделю это уже второй трагический случай.

"За прошедший год вследствие механической асфиксии погибли 13 детей до года, в текущем году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", - привела данные печальной статистики Жулдыз Шахитдинова.

Врач рассказала, как избежать таких трагедий.

"Нужно практиковать раздельный сон - покормили и уложили ребенка в кроватку. Там не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребенок может уткнуться носом и задохнуться", - предупредила педиатр.

По ее словам, не должно быть в кроватке и подушки, только матрац и пеленка.

Ранее в Экибастузе вынесли приговор женщине, чей ребенок умер от истощения в ноябре прошлого года. Мать лишили свободы на один год, а также ограничили в родительских правах на двух других малолетних детей.

А в городе Жезказгане с начала года умерли 12 новорожденных. Медики выступили с заявлением и объяснили повышенную смертность среди детей. Отмечается, что сейчас в области Ұлытау наблюдается дефицит врачей.