Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Придавила грудью": младенец умер во время сна с матерью в Павлодарcкой области

Опубликовано:

Новорожденный спит
Младенец. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Жительница Павлодарской области уснула с малышом во время кормления и во сне придавила младенца грудью, из-за чего ребенок скончался, передает Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошел 20 августа.  

"Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", - рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова. 

По ее словам, за последнюю неделю это уже второй трагический случай. 

"За прошедший год вследствие механической асфиксии погибли 13 детей до года, в текущем году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", - привела данные печальной статистики Жулдыз Шахитдинова. 

Врач рассказала, как избежать таких трагедий. 

"Нужно практиковать раздельный сон - покормили и уложили ребенка в кроватку. Там не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребенок может уткнуться носом и задохнуться", - предупредила педиатр. 

По ее словам, не должно быть в кроватке и подушки, только матрац и пеленка.

Ранее в Экибастузе вынесли приговор женщине, чей ребенок умер от истощения в ноябре прошлого года. Мать лишили свободы на один год, а также ограничили в родительских правах на двух других малолетних детей.

А в городе Жезказгане с начала года умерли 12 новорожденных. Медики выступили с заявлением и объяснили повышенную смертность среди детей. Отмечается, что сейчас в области Ұлытау наблюдается дефицит врачей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2152419-pridavila-grudyu-mladenec-umer-vo-vremya-sna-s-materyu-v-pavlodarckoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie