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Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае

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Ребенок у окна
Ребенок у окна. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанае мальчик, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна четвертого этажа многоэтажки. МЧС призывает родителей быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В городе Костанае, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры четвертого этажа мальчик 2021 года рождения", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажных домов, МЧС предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

За последние недели это не единственный случай выпадения детей из окон в Казахстане. Так, к примеру, недавно двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в Караганде. Врачи рассказали о его состоянии. Сообщается, что малыш получил многочисленные травмы.

В Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - он попал в больницу.

Также в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу. Кроме того, в Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок.

В Таразе из окна третьего этажа выпал годовалый ребенок.

В июле пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске. Мальчика обнаружили лежащим на земле на москитной сетке и вызвали скорую помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151568-trehletniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-kostanae/

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