Трехлетняя девочка разбилась насмерть в Алматы
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Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов Алматы - трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа, передает сайт телеканала КТК.
Все произошло ранним утром в понедельник, когда родители девочки еще спали.
По словам соседей, девочка проснулась раньше родителей и отправилась на кухню, где с помощью стула взобралась на подоконник, а после выпала.
Ребенок скончался до приезда врачей. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства. По факту заведено уголовное дело.
"Я спала и услышала какой-то шум. Это плакала мать погибшей девочки. Я пришла на место и увидела, как она закрывает лицо дочери. Мы все звонили в полицию, скорую. Они были здесь уже на седьмой минуте. Но смерть наступила моментально. Это уже второй случай за последние два месяца в нашем ЖК. Еще после первого надо было установить всем сетки и решетки", - заявила соседка Жибек Адильхан.
Источник: КТК.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее спасатели обратились к родителям из-за случаев падения детей из окон.
"Уважаемые родители соблюдайте простые правила предосторожности, чтобы предотвратить случаи падения детей из окон!" - призвали в МЧС.
Спасатели рекомендуют:
- на окно необходимо установить железную решетку в соответствии со специальными требованиями, т. е. предусмотреть ее так, чтобы она легко открывалась для удаления из здания при пожаре. Установка так, чтобы расстояние между стержнями сетки не превышало 10 см.
- установка специальных креплений, чтобы дети не открывали открывающиеся изнутри или раздвижные решетки.
- никогда не оставлять окно открытым, если в доме есть дети.
- расставьте мебель подальше от окон.
- разъяснение ребенку, наблюдение за тем, чтобы он не выходил на балкон без взрослых.
- не показывать, не учить ребенка приемам открывания окон, открывающихся изнутри и раздвижных решеток.
- постоянно учить и объяснять детям меры предосторожности.
- никогда не оставляйте спящего ребенка одного, потому что, когда ребенок просыпается, он может стремиться к окну.
- не садите ребенка на подоконник, постоянно держите его в руках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2150824-trehletnyaya-devochka-razbilas-nasmert-v-almaty/