Трехлетняя девочка разбилась насмерть в Алматы

Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов Алматы - трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа, передает сайт телеканала КТК.

Все произошло ранним утром в понедельник, когда родители девочки еще спали.

По словам соседей, девочка проснулась раньше родителей и отправилась на кухню, где с помощью стула взобралась на подоконник, а после выпала.

Ребенок скончался до приезда врачей. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства. По факту заведено уголовное дело.

"Я спала и услышала какой-то шум. Это плакала мать погибшей девочки. Я пришла на место и увидела, как она закрывает лицо дочери. Мы все звонили в полицию, скорую. Они были здесь уже на седьмой минуте. Но смерть наступила моментально. Это уже второй случай за последние два месяца в нашем ЖК. Еще после первого надо было установить всем сетки и решетки", - заявила соседка Жибек Адильхан.

Источник: КТК.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее спасатели обратились к родителям из-за случаев падения детей из окон.

"Уважаемые родители соблюдайте простые правила предосторожности, чтобы предотвратить случаи падения детей из окон!" - призвали в МЧС.

Спасатели рекомендуют:

на окно необходимо установить железную решетку в соответствии со специальными требованиями, т. е. предусмотреть ее так, чтобы она легко открывалась для удаления из здания при пожаре. Установка так, чтобы расстояние между стержнями сетки не превышало 10 см.

установка специальных креплений, чтобы дети не открывали открывающиеся изнутри или раздвижные решетки.

никогда не оставлять окно открытым, если в доме есть дети.

расставьте мебель подальше от окон.

разъяснение ребенку, наблюдение за тем, чтобы он не выходил на балкон без взрослых.

не показывать, не учить ребенка приемам открывания окон, открывающихся изнутри и раздвижных решеток.

постоянно учить и объяснять детям меры предосторожности.

никогда не оставляйте спящего ребенка одного, потому что, когда ребенок просыпается, он может стремиться к окну.

не садите ребенка на подоконник, постоянно держите его в руках.