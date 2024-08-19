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Эзотерика

Жительница Петропавловска случайно проткнула печень бытовым ножом

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Петропавловске 44-летняя женщина случайно проткнула себе печень ножом и потеряла около двух литров крови. Ее госпитализировали и провели операцию, передает Петропавловск.news.

Как сообщает местное издание, неаккуратное обращение с ножом чуть не стоило жизни 44-летней жительнице Петропавловска.

Женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии с ножевым ранением и наружным кровотечением на передней брюшной стенке в правом подреберье. Со слов пострадавшей, она получила травму при неосторожном обращении с бытовым ножом.

После осмотра дежурными хирургами и реаниматологом женщину в экстренном порядке госпитализировали в операционную.

"Врачи 2,5 часа боролись за жизнь пациентки. Провели ушивание ранений правой доли печени, крупного венозного сосуда (воротной вены), лапаротомию, санацию, дренирование брюшной полости. Осложняла ситуацию и кровопотеря двух литров крови.

Операция прошла успешно и женщине удалось спасти жизнь. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести, обусловленном течением послеоперационного периода", - сообщили изданию в многопрофильной городской больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2150793-zhitelnica-petropavlovska-sluchayno-protknula-pechen-bytovym-nozhom/

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