Жительница Петропавловска случайно проткнула печень бытовым ножом

В Петропавловске 44-летняя женщина случайно проткнула себе печень ножом и потеряла около двух литров крови. Ее госпитализировали и провели операцию, передает Петропавловск.news.

Как сообщает местное издание, неаккуратное обращение с ножом чуть не стоило жизни 44-летней жительнице Петропавловска.

Женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии с ножевым ранением и наружным кровотечением на передней брюшной стенке в правом подреберье. Со слов пострадавшей, она получила травму при неосторожном обращении с бытовым ножом.

После осмотра дежурными хирургами и реаниматологом женщину в экстренном порядке госпитализировали в операционную.

"Врачи 2,5 часа боролись за жизнь пациентки. Провели ушивание ранений правой доли печени, крупного венозного сосуда (воротной вены), лапаротомию, санацию, дренирование брюшной полости. Осложняла ситуацию и кровопотеря двух литров крови.

Операция прошла успешно и женщине удалось спасти жизнь. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести, обусловленном течением послеоперационного периода", - сообщили изданию в многопрофильной городской больнице.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске косметолог попросила знакомую ассистировать ей. После сделанного ассистенткой укола клиентка косметолога скончалась. Суд рассмотрел дело.

Жительница Усть-Каменогорска, желая сделать красивый снимок для социальных сетей, упала в воду с моста.

Другой случай, когда девушка делала селфи, закончился трагически в Казахстане. В Туркестанской области на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя туристка случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула. Через несколько дней было найдено ее тело.

Также в Астане женщина сломала шейку бедра, поскользнувшись в бассейне одного из отелей. Суд решил, что в происшествии виноваты как истец, так и ответчик.