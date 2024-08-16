Рабочие отравились метаном в канализации в Актюбинской области: двое погибли

Двое 58-летних мужчин умерли в Актюбинской области. Они отравились метаном в канализационной насосной станции, сообщает "Диапазон". Еще двое находятся в больнице.

Издание сообщает, что спасатели вынесли с КНС-3 "Эмба Жылу" тела двух мужчин. Обоим было по 58 лет. Еще двоих пострадавших с отравлением метаном "скорая" доставила в Эмбенскую больницу.

"Мужчины 1971 и 1978 годов рождения госпитализированы в соматическое отделение, проводится дезинтоксикационная терапия. Состояние удовлетворительное", - рассказали в облздраве.

В областном департаменте полиции сообщили о начале расследование по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В прошлом году в Кызылординской области из-за отравления неизвестным веществом погибли двое работников местного предприятия.

Отметим, что согласно статье 156 УК РК, а именно, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.