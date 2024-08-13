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Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске: суд вынес приговор

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Женщина лежит в больничной палате
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: Bevan Goldswain / Getty Images

В Усть-Каменогорске косметолог попросила знакомую ассистировать ей. После сделанного ассистенткой укола клиентка косметолога скончалась. Суд рассмотрел дело, передает YK-news.kz.

Издание сообщает, что после операции косметолог К. попросила ассистентку А. сделать пациентке укол, так как у нее на лице появились отеки.

"Не имея лицензии на медицинскую деятельность, А. внутримышечно ввела пациентке цефтриаксон с добавлением лидокаина, в качестве пробы. После введенной инъекции состояние пациентки ухудшилось", — сообщили изданию в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска.

На скорой женщину доставили в областной специализированный медцентр, где она скончалась.

Суд № 2 рассмотрел дело по статье 322 Уголовного кодекса (незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ) и назначил А. два с половиной года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.

Приговор пока не вступил в силу, отмечается в публикации.

В прошлом году мы писали о смерти пациентки после процедуры в салоне красоты в Усть-Каменогорске. Факт смерти подтвердили в городской прокуратуре: в ведомстве сообщили, что женщина 1962 года рождения обратилась в салон красоты с целью проведения блефаропластики.

Напомним, в марте этого года пластические хирурги рассказали о жертвах "черной косметологии" в Алматы. Отмечается, что количество пострадавших после косметологических процедур и неудачных хирургических вмешательств в Алматы просто огромное. Специалист сравнивает масштабы обращений с эпидемией.

Сообщалось также, что в Казахстане хотят усилить контроль за бьюти-мастерами. Депутаты мажилиса направили запрос, касающийся проблем незаконной медицинской деятельности в Казахстане. Им ответил Роман Скляр. подчеркнув, что сейчас уполномоченным органом проводится работа по регламентации нормативно-правовой базы.

В январе жительница Кокшетау сделала процедуру плазмолифтинга у косметолога и чуть не лишилась жизни. После укола у нее развился отек Квинке.

Добавим, что в соответствии с ч. 3 ст. 322 УК РК занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2148532-v-ust-kamenogorske-zhenshchina-skonchalas-posle-blefaroplastiki/

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