Уперся руками в сетку: двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде

Двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в Караганде - врачи рассказали о его состоянии. Ребенок получил многочисленные травмы, передает сайт телеканала КТК.

Ребенок вместе с родителями приехал в гости из Астаны. Вечером он забрался на подоконник в спальне, уперся руками в сетку и свалился вместе с ней.

По словам врачей, малышу повело - он упал на грунт с травой.

"На данный момент ребенок находится в отделении. Состояние его средней степени тяжести, стабильное. Ребенок еще обследуется. На данный момент диагноз: черепно-мозговая травма, сочетанная травма; сотрясение головного мозга, острый период; также перелом нижней конечности", - рассказал о состоянии малыша нейрохирург многопрофильной областной детской больницы Руслан Хаутиев.

Источник: КТК

В МЧС отметили, что открытое окно опасно для вашего ребенка.

Спасатели опубликовали свои рекомендации:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;

Не устанавливать мебель вблизи окон;

Окна должны быть со специальными защитными устройствами;

Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.

"Безопасность детей только в ваших руках!" - подчеркнули спасатели.