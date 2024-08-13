Уперся руками в сетку: двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде
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Двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в Караганде - врачи рассказали о его состоянии. Ребенок получил многочисленные травмы, передает сайт телеканала КТК.
Ребенок вместе с родителями приехал в гости из Астаны. Вечером он забрался на подоконник в спальне, уперся руками в сетку и свалился вместе с ней.
По словам врачей, малышу повело - он упал на грунт с травой.
"На данный момент ребенок находится в отделении. Состояние его средней степени тяжести, стабильное. Ребенок еще обследуется. На данный момент диагноз: черепно-мозговая травма, сочетанная травма; сотрясение головного мозга, острый период; также перелом нижней конечности", - рассказал о состоянии малыша нейрохирург многопрофильной областной детской больницы Руслан Хаутиев.
Источник: КТК
В МЧС отметили, что открытое окно опасно для вашего ребенка.
Спасатели опубликовали свои рекомендации:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- Не устанавливать мебель вблизи окон;
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.
"Безопасность детей только в ваших руках!" - подчеркнули спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2148075-upersya-rukami-v-setku-dvuhletniy-rebenok-vypal-iz-okna-v-karagande/