Заблудившихся в горах Алматы туристов отыскали на высоте 2700 метров
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Два молодых туриста, сбившись с пути, заблудились в горах Алматинской области. На помощь им пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Алматинской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам, сообщает Telegram-канал МЧС.
"11 августа два молодых туриста в возрасте 22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика. Но из-за незнания маршрута сбились с тропы, заблудились и обратились за помощью по номеру 112", - говорится в сообщении ведомства.
Группа оперативно-спасательного отряда вела поиски у подножья Большого Алматинского пика. 12 августа туристов обнаружили у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Игузек, на высоте 2700 метров.
Их спустили и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
В начале августа в Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай.
Мы также писали, что гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области. Найти его помогли поисковые собаки кинологического расчета МЧС.
Ранее также были спасены 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах Алматинской области.
Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2148037-zabludivshihsya-v-gorah-almaty-turistov-otyskali-na-vysote-2700-metrov/