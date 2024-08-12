Заблудившихся в горах Алматы туристов отыскали на высоте 2700 метров

Два молодых туриста, сбившись с пути, заблудились в горах Алматинской области. На помощь им пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Алматинской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам, сообщает Telegram-канал МЧС.

"11 августа два молодых туриста в возрасте 22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика. Но из-за незнания маршрута сбились с тропы, заблудились и обратились за помощью по номеру 112", - говорится в сообщении ведомства.

Группа оперативно-спасательного отряда вела поиски у подножья Большого Алматинского пика. 12 августа туристов обнаружили у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Игузек, на высоте 2700 метров.

Их спустили и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.

В начале августа в Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай.

Мы также писали, что гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области. Найти его помогли поисковые собаки кинологического расчета МЧС.

Ранее также были спасены 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах Алматинской области.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.